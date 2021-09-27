احدث الأخبار

جامعة بيشة تعتمد الحوافز التشجيعية للبحث العلمي لعام 1443هـ
منطقة عسير
 أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر
أبرز المواد
 تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم
منطقة القصيم
 ضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
المنطقة الشرقية
 مجلس الشورى يوافق على مذكرات تفاهم بين المملكة والكويت في عدة مجالات
أبرز المواد
 55 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: فئة وحيدة يمكنها أداء العمرة دون الحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
 “تعليم الجوف” تبدأ في استقبال طلبات المنتسبين.. وتوضح التفاصيل
منطقة الجوف
 لأول مرة تاريخيًا.. امرأة تتولى تشكيل الحكومة التونسية
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تعلن عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة  “أبشر”
أبرز المواد
 طبيب بيطري ينصح بهذا الأمر لتجنب الإصابة بمرض “السعار”
منوعات
 وكيل إمارة منطقة حائل ‏يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز قفار
أبرز المواد
جامعة بيشة تعتمد الحوافز التشجيعية للبحث العلمي لعام 1443هـ

جامعة بيشة تعتمد الحوافز التشجيعية للبحث العلمي لعام 1443هـ

منطقة عسير
أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر

أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر

أبرز المواد
تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم

تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم

منطقة القصيم
ضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

ضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

المنطقة الشرقية

جامعة بيشة تعتمد الحوافز التشجيعية للبحث العلمي لعام 1443هـ

جامعة بيشة تعتمد الحوافز التشجيعية للبحث العلمي لعام 1443هـ
جامعة بيشة
http://almnatiq.net/?p=1038138
محررو المناطق:

اعتمد رئيس جامعة بيشة، الدكتور محمد بن محسن صفحي، الحوافز المادية والمعنوية التشجيعية في مجال البحث العلمي للكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ.

 

وتهدف تلك الخطوة، إلى تشجيع حركة النشر العلمي في إطار تحقيق رسالة وأهداف الجامعة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الخبرات البحثية وتوطين العمل البحثي وتجويد مخرجاته بما يضمن التحول للاقتصاد المعرفي.

 

وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة بيشة المكلف، الدكتور مهند الحجيلي، أن الحوافز تتضمن جوائز النشر العلمي للأفراد وتشتمل على 5 جوائز.

 

وتمنح الأولى للباحث الأكثر نشرًا في منافذ النشر العالمية (ISI)، وتُقدم الثانية للباحث الأكثر نشرًا في منافذ النشر العالمية (Scopus)، بينما تمنح الثالثة للباحث الأكثر نشرًا في مجلات العلوم الإنسانية.

روابط ذات صلة

جامعة بيشة تحتفي باليوم الوطني وتعلن إعفاء بعض طلبة الدراسات العليا من الرسوم الدراسية

جامعة بيشة تحتفي باليوم الوطني وتعلن إعفاء بعض طلبة الدراسات العليا من الرسوم الدراسية
٢٠ توصية لمهرجان الصفري.. وجمعية نسائية للصناعات التحويلية في بيشة

٢٠ توصية لمهرجان الصفري.. وجمعية نسائية للصناعات التحويلية في بيشة
أشاد بما قدم خلاله.. محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»

أشاد بما قدم خلاله.. محافظ بيشة يشهد ختام فعاليات «مهرجان الصفري»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*