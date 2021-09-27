جامعة بيشة تعتمد الحوافز التشجيعية للبحث العلمي لعام 1443هـ

محررو المناطق:

اعتمد رئيس جامعة بيشة، الدكتور محمد بن محسن صفحي، الحوافز المادية والمعنوية التشجيعية في مجال البحث العلمي للكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ.

وتهدف تلك الخطوة، إلى تشجيع حركة النشر العلمي في إطار تحقيق رسالة وأهداف الجامعة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الخبرات البحثية وتوطين العمل البحثي وتجويد مخرجاته بما يضمن التحول للاقتصاد المعرفي.

وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة بيشة المكلف، الدكتور مهند الحجيلي، أن الحوافز تتضمن جوائز النشر العلمي للأفراد وتشتمل على 5 جوائز.

وتمنح الأولى للباحث الأكثر نشرًا في منافذ النشر العالمية (ISI)، وتُقدم الثانية للباحث الأكثر نشرًا في منافذ النشر العالمية (Scopus)، بينما تمنح الثالثة للباحث الأكثر نشرًا في مجلات العلوم الإنسانية.