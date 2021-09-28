بمناسبة اليوم الوطني.. محافظ أملج يذكّر منسوبي التعليم بتضحيات الملك المؤسس

المناطق- أملج - فايز السميري:

استقبل محافظ أملج نايف المريخي، بمقر الضيافة، اليوم الأربعاء، عددًا من منسوبي التعليم بالمحافظة، وعددًا من الطلبة، بحضور مدير التعليم الأستاذ هاشم الشريف.

جاء ذلك في إطار برامج التعليم في الاحتفاء باليوم الوطني 91 للمملكة.

ورحّب محافظ أملج بالجميع، وشكر لهم هذه المبادرة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، كما وجه كلمة توجيهية لأبنائه الطلاب بهذه المناسبة، ذكّر فيها بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الملك عبد العزيز ورجاله الأوفياء التي لمّ فيها شتات هذه الأمة التي كانت متناحرة فجمعها الله على يد الملك المؤسس، ونهج فيها النهج القويم متخذًا القران الكريم والسنة النبوية دستورًا ومنهجًا لهذه البلاد المباركة.

وتمنى المحافظة، لهم التوفيق والنجاح وللوطن مزيدًا من الإنجازات والتطور والنمو في ظل القيادة الرشيدة، وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.