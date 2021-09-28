مستشفى الملك فهد بجازان ينهي قائمة انتظار مرضى الحصوات

جــازان - فضه عطيف:

نجحت إدارة مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان، في إنهاء قائمة المرضى المجدولة حالتهم الصحية لإجراء عمليات تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية.

جاء ذلك لمن تصنف حالاتهم بغير الطارئة والتي تأجلت مواعيد إجراء العمليات الخاصة بهم، ضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال مدير المستشفى أحمد بن محمد هندي، إنّ أطباء المسالك البولية تمكنوا من إنهاء إجراء عمليات تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية لكافة المرضى المجدولة حالتهم في القائمة، من خلال خطة عمل تم إعدادها واعتمادها مسبقًا تضمَّنت تجهيز منطقة مخصصة لوحدة التفتيت وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية مع وحدة للإفاقة وتكليف استشاريين المسالك البولية مع فريق من قسمي التمريض والتخدير بالمستشفى والعمل بأقصى طاقة على إجراء العمليات للمرضى وإنهاء قائمة انتظار كافة المرضى.

وأضاف أنّ الفريق شرع في إجراء عمليات التفتيت بالموجات الصدمية للمرضى المجدولين بشكل يومي , وبواقع ” 6 ” مرضى يومياً تجرى لهم العمليات حتى تمكنوا من إنهاء قائمة انتظار مرضى الحصوات غير الطارئة.