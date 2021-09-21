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المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بإجراءات مواجهة كورونا

المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بإجراءات مواجهة كورونا

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المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بإجراءات مواجهة كورونا

المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بإجراءات مواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=1038153
المناطق - الرياض

أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر المقبلين.

يأتي ذلك دعمًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقًا لتقييم جهات التمويل.

وتجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى اليوم 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال.

كما تخطّى عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون ستة آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

هذه البرامج تأتي دعمًا للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 

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