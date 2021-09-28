أمير القصيم يسلم 18 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع الإسكان التنموي

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد الحقيل اليوم ، بقاعة الاستقبال بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة، مفاتيح 18 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع الإسكان التنموي بمحافظة النبهانية .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، مؤكداً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تهتم كل الاهتمام بدعم القطاعين الحكومي والخيري لتأمين السكن لمواطني ومواطنات هذه البلاد المباركة.

وبارك سمو أمير القصيم للأسر المستفيدة من مشروع الإسكان التنموي ، التي تأتي ضمن مشاريع الإسكان التنموي ، وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق مستهدفات برامج الإسكان التنموي بالمنطقة .

من جانبه ، بين مدير فرع الإسكان بالقصيم المهندس أحمد المرشد عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية والفعالة لخدمة المجتمع والأسر، والتي يأتي من ضمنها تأمين المساكن المناسبة لمسحقيها.

حضر حفل التسليم وكيل وزارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير فرع وزارة الإسكان بالقصيم المهندس أحمد المرشد .