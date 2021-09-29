احدث الأخبار

هل يمكن أن تصيب السمنة بأمراض القلب؟.. استشاري يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله
أبرز المواد
 هل هناك أطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين؟ .. دراسة حديثة توضح
منوعات
 “البيئة” تتيح خدمات الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونياً
منوعات
 لبحث التعاون العسكري..رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي
محليات
 حتى المساء.. مركز الأرصاد ينبِّه لتعرض ينبع لرياح شديدة
أبرز المواد
 ترقية 50 موظفا في أمانة منطقة جازان
محليات
 “صحة الرياض” توجه إرشادات للوقاية من النزلات المعوية
محليات
 لقياس مستوى الطلبة..التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية بدءًا من الأحد
أبرز المواد
 خبير سياحي: استراتيجية تطوير عسير ستجعل المنطقة وجهة سياحية متكاملة (فيديو)
أبرز المواد
 مستشفى الملك فهد بجازان ينهي قائمة انتظار مرضى الحصوات
أبرز المواد
 أمير القصيم يسلم 18 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع الإسكان التنموي
المناطق
هل يمكن أن تصيب السمنة بأمراض القلب؟.. استشاري يجيب (فيديو)

هل يمكن أن تصيب السمنة بأمراض القلب؟.. استشاري يجيب (فيديو)

أبرز المواد
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله

أبرز المواد
هل هناك أطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين؟ .. دراسة حديثة توضح

هل هناك أطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين؟ .. دراسة حديثة توضح

منوعات
“البيئة” تتيح خدمات الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونياً

“البيئة” تتيح خدمات الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونياً

منوعات

هل يمكن أن تصيب السمنة بأمراض القلب؟.. استشاري يجيب (فيديو)

هل يمكن أن تصيب السمنة بأمراض القلب؟.. استشاري يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1038182
المناطق - الرياض

أكّد الدكتور فراس خليل استشاري جراحة القلب, أنّ السكر والسمنة والضغط من مسببات أمراض القلب.

وقال خلال مقابلة مع شاشة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن السكر يعتبر من الأمراض المزمنة، وإذا لم يتم التحكم به فقد يؤدي إلى تصلبات الشرايين.

وأضاف أن السمنة تُضعف عضلة القلب لأنّها تضم كمًا هائلًا من الدم المؤكسد إلى الجسم وهو أمر غير معتاد، لافتًا إلى أنّ عدم التحكم في ضغط الدم قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب.

وشدّد على أهمية ممارسة الرياضة كونها تنظم من وجود السكر في الجسم، بحيث لا يكون مرتفعًا أو منخفضًا، كما أنها تبقي الجسم في توازن مستمر.

روابط ذات صلة

احذروا الثامنة.. استشاري يحدد 8 واجبات تحمي القلب من المخاطر الصحية

احذروا الثامنة.. استشاري يحدد 8 واجبات تحمي القلب من المخاطر الصحية
هذه التمارين الرياضية تحسن صحة مرضى ارتفاع ضغط الدم من النساء

هذه التمارين الرياضية تحسن صحة مرضى ارتفاع ضغط الدم من النساء
أبرزها أمراض القلب والسكري.. آلام اللثة قد تصيب الحوامل بأمراض خطيرة

أبرزها أمراض القلب والسكري.. آلام اللثة قد تصيب الحوامل بأمراض خطيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*