هل يمكن أن تصيب السمنة بأمراض القلب؟.. استشاري يجيب (فيديو)

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أكّد الدكتور فراس خليل استشاري جراحة القلب, أنّ السكر والسمنة والضغط من مسببات أمراض القلب.

وقال خلال مقابلة مع شاشة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن السكر يعتبر من الأمراض المزمنة، وإذا لم يتم التحكم به فقد يؤدي إلى تصلبات الشرايين.

وأضاف أن السمنة تُضعف عضلة القلب لأنّها تضم كمًا هائلًا من الدم المؤكسد إلى الجسم وهو أمر غير معتاد، لافتًا إلى أنّ عدم التحكم في ضغط الدم قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب.

وشدّد على أهمية ممارسة الرياضة كونها تنظم من وجود السكر في الجسم، بحيث لا يكون مرتفعًا أو منخفضًا، كما أنها تبقي الجسم في توازن مستمر.