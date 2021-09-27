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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله

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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله
http://almnatiq.net/?p=1038192

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على ميليشيا حزب الله اللبناني.

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، قد أعلن في منتصف شهر سبتمبر الجاري عن فرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد تقول إنهم على صلة بجماعة «حزب الله» اللبنانية التي تدعمها إيران، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل رجل الأعمال مرتضى مينائي هاشمي الذي يقيم في الصين والذي نقل أموالا إلى «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني. وقال بيان للوزارة إن صينيين ساعدا هاشمي في فتح حسابات مصرفية، وعملا كمالكين قانونيين لشركاته في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «قامت هذه الشبكات بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لمصلحة كل من حزب الله وفيلق القدس».

وأضاف البيان «يستخدم حزب الله الإيرادات التي تدرها تلك الشبكات لتمويل أنشطة إرهابية وإطالة أمد عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة».

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تشمل مصادرة ممتلكات تلك الكيانات وهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتحظر كل التعاملات معهم.

 

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