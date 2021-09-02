الهلال الأحمر بتبوك ينفذ فرضية لإنقاذ مصابين في حادث مروري (صور)

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة ‏‎تبوك فرضية حادث مروري متعدد الإصابات على أحد الطرق السريعة بالمنطقة بمشاركة عدة جهات حكومية .

وتمثلت الفرضية في تلقي بلاغ داخل غرفة العمليات بفرع الهيئة يفيد بوقوع حادث مروري لسيارة نقل لمجموعة من الأشخاص ومركبة خاصة بإحدى الأسر وفور تلقي البلاغ تمت الإستجابة وفق خطة معده لمثل هذه الحوادث حيث تم إبلاغ العمليات في الجهات ذات العلاقة وتم تفعيل خطة الاستجابة بتحريك الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية والطبية للموقع .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة محمد بن سعد العنزي أن الفرضية تلخصت في وجود ١٤ إصابة متنوعة مابين بسيطة ومتوسطة وخطيرة وثلاث حالات وفاة، وتم تصنيف الإصابات حسب خطورتها ونقلها لمنطقة العلاج ومن ثم منطقة النقل الإسعافي ونقلها إلى مستشفيات المنطقة التي رفعت الجاهزية والاستعداد لاستقبال جميع الحالات.

وتهدف الفرضية إلى تلافي المخاطر التي قد تعترض سلامة سالكي الطرق، والوقوف على مدى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث ورفع درجة التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة .

وفي نهاية الفرضية عقدت جميع الفرق المشاركة اجتماعاً جرى خلاله مناقشة السلبيات والعمل على تلافيها والايجابيات والعمل على تعزيزها لرفع الأداء والجاهزية والاستجابة السريعة للفرق الإسعافية والقيادات.