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“عقوبات ضخمة في انتظارهم”.. ضبط 5 مقيمين يبيعون الحطب والفحم في جدة

“عقوبات ضخمة في انتظارهم”.. ضبط 5 مقيمين يبيعون الحطب والفحم في جدة

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“عقوبات ضخمة في انتظارهم”.. ضبط 5 مقيمين يبيعون الحطب والفحم في جدة

“عقوبات ضخمة في انتظارهم”.. ضبط 5 مقيمين يبيعون الحطب والفحم في جدة
http://almnatiq.net/?p=1038211
المناطق - مكة المكرمة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب في محافظة جدة، خمسة مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم أكثر من 98 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيان، إنّه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف أنّ عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ المالكي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وتنفّذ وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، حملة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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