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أفضل لاعب في العالم.. “فرانس فوتبول” تعلن موعد تنظيم حفل الكرة الذهبية

أفضل لاعب في العالم.. “فرانس فوتبول” تعلن موعد تنظيم حفل الكرة الذهبية
http://almnatiq.net/?p=1038222
المناطق - الرياض

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، تنظيم حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم 29 نوفمبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت المجلة الشهيرة، اليوم الأربعاء، إنّه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين في الـ8 من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح شاتليه، ويقدمه المهاجم العاجي السابق ديدييه دروجبا.

وسيتم تكريم أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم بالاضافة إلى جائزتي “كوبّا” لأفضل لاعب شاب و”ياشين” لأفضل حارس.

ويحمل لقب الجائزة التي ألغيت احتفاليتها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأمريكية ميجان رابينو.

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