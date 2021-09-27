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ارتكب 9 حوادث جنائية.. القبض على شخص اعتدى على مراكز تجميل نسائية في جدة

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ارتكب 9 حوادث جنائية.. القبض على شخص اعتدى على مراكز تجميل نسائية في جدة

ارتكب 9 حوادث جنائية.. القبض على شخص اعتدى على مراكز تجميل نسائية في جدة
http://almnatiq.net/?p=1038228
المناطق - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، القبض على شخص سرق مراكز تجميل نسائية بمحافظة جدة.

وقال بيان صادر عن شرطة المنطقة، طالعته “المناطق”، إنّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب تسع حوادث جنائية.

وتمثّلت هذه الجرائم، في تكسير أبواب مراكز تجميل نسائية بمحافظة جدة، والاستيلاء على ما في داخلها من مقتنيات ومبالغ مالية.

وأشار البيان إلى أنه جرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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