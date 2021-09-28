احدث الأخبار

وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات
أبرز المواد
 بعد مضايقته في بريدة.. ماذا قال خالد الزعاق عن تقليد الشباب له؟
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: هذا الفيتامين قادر على استرجاع حاسة الشم بعد كورونا
منوعات
 تعرف على موعد طرح تذاكر ديربي جدة
أبرز المواد
 بينها ارتكاب الفعل نفسه.. مختصة نفسية تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتحرش (فيديو)
أبرز المواد
 “شرطة مكة”: القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وضُبط بحوزته 7 أسلحة نارية
منوعات
 القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين بحائل
أبرز المواد
 باحث أمني يعدد مزايا توصيات لجنة مكافحة التستر على شاحنات النقل (فيديو)
أبرز المواد
 شيخ الأزهر يجري جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري بألمانيا
أبرز المواد
 تناول الليمون والبرتقال يوميًّا يرفع الضغط أم يخفضه؟.. أستاذ أمراض قلب يجيب
أبرز المواد
 برعاية وزير الداخلية.. “الأمن الصناعي” ينظم المؤتمر الدولي للسلامة ومنع الخسائر
أبرز المواد
 باحث سياسي: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة بداية حل الأزمة اليمنية
أبرز المواد
وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات

وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات

أبرز المواد
بعد مضايقته في بريدة.. ماذا قال خالد الزعاق عن تقليد الشباب له؟

بعد مضايقته في بريدة.. ماذا قال خالد الزعاق عن تقليد الشباب له؟

أبرز المواد
دراسة بريطانية: هذا الفيتامين قادر على استرجاع حاسة الشم بعد كورونا

دراسة بريطانية: هذا الفيتامين قادر على استرجاع حاسة الشم بعد كورونا

منوعات
تعرف على موعد طرح تذاكر ديربي جدة

تعرف على موعد طرح تذاكر ديربي جدة

أبرز المواد

باحث أمني يعدد مزايا توصيات لجنة مكافحة التستر على شاحنات النقل (فيديو)

باحث أمني يعدد مزايا توصيات لجنة مكافحة التستر على شاحنات النقل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1038234
المناطق - الرياض

قال الباحث الأمني الدكتور بركة الحوشان، إن التوصيات التي قدّمتها اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر حيال شاحنات النقل، والتي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى تنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستهدفة برؤية 2030.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”، إنّ التوصيات تهدف أيضًا إلى القضاء على ظاهرة التستر في قطاع النقل.

وأشار إلى أن رؤية المملكة تستهدف نقل 4.5 مليون طن شحن جوي و40 مليون حاوية والعمل أيضًا على خفض حوادث الطرق، كما تسعى أيضًا لأنْ تكون المملكة من بين أفضل عشر دول في مؤشر الأداء اللوجستي والمرتبة الخامسة عالميًّا في الحركة العابرة والترتيب السادس في جودة الطرق.

ولفت إلى أنّ النقل التجاري يشهد حالة من عدم التنظيم، إذ يشكو التجار من فوضى عمليات النقل، إلى جانب عدم وجود الشركات التي تنقل بشكل محترف.

وتابع: “هذا الأمر قاد إلى الدعوة لكل من يمتلك سيارة نقل تزيد عن 3.5 طن بأن يكون لديه مكتب نقل بري، وبالتالي يعتبر من الشركات التي تخدم في هذا القطاع”.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق قبل أكثر من شهر، على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، برنامجًا لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة في المملكة، وفق عدة مراحل تبدأ أولاها في مدينة جدة.

يبدأ دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

ويمكّن هذا البرنامج الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بالمدن، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف.

روابط ذات صلة

“الإقامة المميزة” يدعو مخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية

“الإقامة المميزة” يدعو مخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*