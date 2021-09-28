باحث أمني يعدد مزايا توصيات لجنة مكافحة التستر على شاحنات النقل (فيديو)

المناطق - الرياض

قال الباحث الأمني الدكتور بركة الحوشان، إن التوصيات التي قدّمتها اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر حيال شاحنات النقل، والتي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى تنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستهدفة برؤية 2030.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الإخبارية”، إنّ التوصيات تهدف أيضًا إلى القضاء على ظاهرة التستر في قطاع النقل.

وأشار إلى أن رؤية المملكة تستهدف نقل 4.5 مليون طن شحن جوي و40 مليون حاوية والعمل أيضًا على خفض حوادث الطرق، كما تسعى أيضًا لأنْ تكون المملكة من بين أفضل عشر دول في مؤشر الأداء اللوجستي والمرتبة الخامسة عالميًّا في الحركة العابرة والترتيب السادس في جودة الطرق.

ولفت إلى أنّ النقل التجاري يشهد حالة من عدم التنظيم، إذ يشكو التجار من فوضى عمليات النقل، إلى جانب عدم وجود الشركات التي تنقل بشكل محترف.

وتابع: “هذا الأمر قاد إلى الدعوة لكل من يمتلك سيارة نقل تزيد عن 3.5 طن بأن يكون لديه مكتب نقل بري، وبالتالي يعتبر من الشركات التي تخدم في هذا القطاع”.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق قبل أكثر من شهر، على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، برنامجًا لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة في المملكة، وفق عدة مراحل تبدأ أولاها في مدينة جدة.

يبدأ دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

ويمكّن هذا البرنامج الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بالمدن، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف.