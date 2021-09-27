هطول أمطار رعدية..حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

توقّع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة، يوم غدٍ الخميس.
وقال المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس.
وأوضح أن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب والضباب على المدن الساحلية، وبخاصة المنطقة الشرقية والمدينة المنورة وسواحل منطقة مكة المكرمة.
حالة #الطقس المتوقعة على مدن #المملكة غداً الخميس 1443/2/23هـ . #الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/hwZJuCOpxB
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 29, 2021
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