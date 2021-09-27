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هطول أمطار رعدية..حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

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هطول أمطار رعدية..حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

هطول أمطار رعدية..حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة
http://almnatiq.net/?p=1038236

توقّع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة، يوم غدٍ الخميس.

وقال المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس.

وأوضح أن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب والضباب على المدن الساحلية، وبخاصة المنطقة الشرقية والمدينة المنورة وسواحل منطقة مكة المكرمة.

 

 

 

 

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