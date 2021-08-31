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احتفاء شعبي بحملة “صور وأرسل” لإزالة التلوث البصري.. ومواطنون لـ”المناطق”: ترفع جودة الحياة

احتفاء شعبي بحملة “صور وأرسل” لإزالة التلوث البصري.. ومواطنون لـ”المناطق”: ترفع جودة الحياة

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احتفاء شعبي بحملة “صور وأرسل” لإزالة التلوث البصري.. ومواطنون لـ”المناطق”: ترفع جودة الحياة

احتفاء شعبي بحملة “صور وأرسل” لإزالة التلوث البصري.. ومواطنون لـ”المناطق”: ترفع جودة الحياة
http://almnatiq.net/?p=1038243
المناطق-أشرف العصيمي:

أشاد مواطنون بما تشهده مناطق ومدن المملكة، خلال هذه الفترة، من جهود ضمن حملة تحسين المشهد الحضري وإزالة التلوث البصري، وذلك بتوجيه ومتابعة ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتشمل الحملة، إزالة التشوهات البصرية في عدة عناصر، منها حفريات الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، وأعمال النظافة والحدائق، وإزالة الكتابة على الجدران.

“المناطق” رصدت آراء عدد من المواطنين حول الحملة، حيث قال المواطن خالد التركي: “هذه الحملة فيها من الجمال  الكثير، وتساهم بشكل كبير في رفع جودة الحياة”.

وذكر المواطن ياسر العويد، أنّ ماتشهده مدن المملكة من خلال هذه الحملة هو دليل على مواكبة وزارة الشؤون البلدية لتحقيق رؤية 2030، فيما أكّد المواطن بندر الحسين وصف هذه الحملة بأنها إيجابية لتطوير مدن الوطن وجعلها وفق تطلعات القيادة مقدمًا شكره لكل من ساهم في هذه الحملة بدءًا بالوزير ومرورًا بأمناء المناطق ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكذلك المواطنين.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت حملة “صور وارسل”، بهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال برنامج وتطبيق بلدي.

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