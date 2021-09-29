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طولها لم يتجاوز 51 سم… موسوعة جينيس تسجل أقصر بقرة في العالم

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طولها لم يتجاوز 51 سم… موسوعة جينيس تسجل أقصر بقرة في العالم

طولها لم يتجاوز 51 سم… موسوعة جينيس تسجل أقصر بقرة في العالم
http://almnatiq.net/?p=1038246

سجلت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية أشهر  بقرة في بنجلاديش القزمة الشهيرة “راني”، حيث بأنها الأقصر في العالم، بعد أسابيع قليلة من نفوقها المفاجئ وهي في الثانية من عمرها

وأعلنت موسوعة “جينيس” أخيراً عبر موقعها الإلكتروني أن “راني” هي أقصر بقرة في العالم، إذ حطمت بفارق واسع الرقم القياسي الذي كان للبقرة الهندية “مانيكيام” التي يبلغ ارتفاعها 61 سنتيمتراً

أما “راني”، فيبلغ ارتفاعها 51 سنتيمترا وطولها 66 سنتيمترا ووزنها 26 كيلوجراماً، وهي من السلالة البوتانية التي يستسيغ البنغاليون لحمها. واثار نشر صورها في الصحف وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضجة واسعة في يوليو الماضي

ورغم تدابير الإغلاق والقيود التي كانت مفروضة حينذاك لمكافحة فيروس كورونا، تهافت البنغاليون بالآلاف إلى المزرعة التي تعيش فيها “راني” في ضواحي دكا لمشاهدة هذه البقرة التي تشكل ظاهرة “وبالكاد يتجاوز ارتفاعها ارتفاع ديك”

وكاد نفوق “راني” المفاجئ في 19 أغسطس الماضي جراء اضطرابات في المعدة يعرقل اعتماد رقمها القياسي

وقال مالكها كازي محمد أبو سفيان صاحب شركة “شيكهور أجرو أنداستريز” للصناعات الزراعية: “أرسلنا مقاطع فيديو عدة عن (راني) وفقًا لما طلبته (جينيس) كذلك أرسلنا تقرير التشريح إلى سلطات (جينيس) التي أرادت التحقق من عدم وجود شيء غير طبيعي أدى إلى موتها”

وأوضح إن مسؤولي “جينيس” أرادوا التأكد من أنها لم تُحقن بالهرمونات لتحويلها بقرة قزمة. وقال: “قدمنا كل تفاصيل حالها الصحية لتبديد أي شك”

وأضاف: “لدينا مشاعر مختلطة بعد اعتماد رقم (راني) القياسي. يسعدنا حصولها على التكريم بفضله، لكن في الوقت نفسه نشعر بالحزن الشديد لرحيلها”

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