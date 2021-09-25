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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1038259

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية بالمملكلة  التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها دعم مملكة البحرين للمملكةة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

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