هل للعمرة وقت مستحب من العام؟.. الشيخ سعد الشثري يجيب (فيديو)

قال الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، إن العمرة ليس لها وقت محدد.
وأضاف، خلال مقابلة مع قناة السعودية،أن النبي اعتمر عدة مرات في شهر ذي القعدة ولكن لم يكن باختيار ولكن وقعت العمرة اتفاقا في هذ الشهر.
وأشار إلى، شهر ذي القعدة ليس له مميزات، ولكن الميزة الحقيقة هي في شهر رمضان، لانها تعادل حجةً كاملة، لذلك نؤكد أنه لا حرج على الإنسان أن يعتمر في أي يوم من أيام السنة.
#فتاوى | عضو #هيئة_كبار_العلماء – الشيخ سعد الشثري ..
هل للعمرة وقت مستحب من العام؟#قناة_السعودية pic.twitter.com/LMvSRXDWNW
— قناة السعودية (@saudiatv) September 29, 2021
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