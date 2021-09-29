هل للعمرة وقت مستحب من العام؟.. الشيخ سعد الشثري يجيب (فيديو)

قال الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، إن العمرة ليس لها وقت محدد.

وأضاف، خلال مقابلة مع قناة السعودية،أن النبي اعتمر عدة مرات في شهر ذي القعدة ولكن لم يكن باختيار ولكن وقعت العمرة اتفاقا في هذ الشهر.

وأشار إلى، شهر ذي القعدة ليس له مميزات، ولكن الميزة الحقيقة هي في شهر رمضان، لانها تعادل حجةً كاملة، لذلك نؤكد أنه لا حرج على الإنسان أن يعتمر في أي يوم من أيام السنة.