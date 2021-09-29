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تبوك.. جراحة طارئة بمستشفى الملك خالد تعيد النظر لمريض فقد بصره فجأةً

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تبوك.. جراحة طارئة بمستشفى الملك خالد تعيد النظر لمريض فقد بصره فجأةً

تبوك.. جراحة طارئة بمستشفى الملك خالد تعيد النظر لمريض فقد بصره فجأةً
http://almnatiq.net/?p=1038273
المناطق- تبوك

نجح فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بمنطقة تبوك، في إعادة النظر تدريجيًّا لمريض بعد فقدان مفاجئ للبصر.

وتبين بعد إجراء الفحوصات الإشعاعية والمخبرية وجود نزيف حاد وورم كبير بالغدة النخامية بالمخ.

وعلى الفور، تم إدخاله غرفة العمليات وإجراء جراحة طارئة لاستئصال الورم النازف، وذلك باستخدام المنظار الجراحي عن طريق الأنف، حيث استغرقت العملية ما يقارب الثلاث ساعات وتم خلالها استئصال الورم بنجاح وبدون أي مضاعفات.

وبدأ المريض الاستجابة تدريجيًّا للنظر مرة أخرى وغادر المستشفى بعد أن تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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