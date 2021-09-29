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وزير النقل: 13 % من التجارة العالمية تمر عبر موانئ المملكة

وزير النقل: 13 % من التجارة العالمية تمر عبر موانئ المملكة
http://almnatiq.net/?p=1038275

قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن المملكة من الدول الكبيرة في الأنشطة البحرية، وأن حجم السفن التي تحمل علم المملكة هي الأكبر في المنطقة.

وأضاف ” الجاسر” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، إن 13 % من التجارة العالمية تمر عبر سواحل المملكلة ، كما أن المملكة تلعب دور رائد وتعمل على بناء جسور مع المجتمع الدولي والمنظمة البحرية الدولية لحماية البيئة البحرية.

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