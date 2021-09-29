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شاهد.. أستاذ تاريخ: استراتيجية تطوير عسير تمثل مناحي التنمية مع الاحتفاظ بالأصالة والمعاصرة

شاهد.. أستاذ تاريخ: استراتيجية تطوير عسير تمثل مناحي التنمية مع الاحتفاظ بالأصالة والمعاصرة

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شاهد.. أستاذ تاريخ: استراتيجية تطوير عسير تمثل مناحي التنمية مع الاحتفاظ بالأصالة والمعاصرة

شاهد.. أستاذ تاريخ: استراتيجية تطوير عسير تمثل مناحي التنمية مع الاحتفاظ بالأصالة والمعاصرة
http://almnatiq.net/?p=1038277

قال د. سعد عثمان ، أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد، إن استراتيجية تطوير منطقة عسير هي منتج عالي لجودة الحياة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبجهود فريق العمل.

وأكد “عثمان” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء: “إن الاستراتيجية تمثل مناحي التنمية التي تستهدف الإنسان والأرض والاقتصاد، وهي 3 ركائز أساسية مع احتفاظها بالأصالة والمعاصرة، وهو أمر اتضح من محاور الاستراتيجية إذا اريد لها أن تنقل منطقة عسير إلى العالمية”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، قد أطلق، أمس الثلاثاء، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار “قمم وشيم”، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأعلن سموه، أن استراتيجية عسير تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد سعي استراتيجية عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعّال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيُسهم بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكّنات.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على ما يوليه من دعم مستمر واهتمام كريم بمنطقة عسير وأهلها، وإطلاق سموه استراتيجية تطوير منطقة عسير، التي تسعى لتحقيق نهضة شاملة للمنطقة، لتعود بالنفع على أبناء عسير وسكّانها، وترفع من خلالها مستوى جودة الحياة وتطور البِنَى التحتية والخدمات، وتسهم في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

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