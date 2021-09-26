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الأمن التركي يستدعى عناصر من الإخوان تورطوا بأعمال عنف في مصر

الأمن التركي يستدعى عناصر من الإخوان تورطوا بأعمال عنف في مصر
http://almnatiq.net/?p=1038286

قالت مصادر مطلعة في تركيا إن قوات الأمن أصدرت تحديثًا أمنيا ألزم شباب الإخوان بوقف أي انتقادات لمصر، كما رفضت السلطات الأمنية منح الجنسية لعاملين في قنوات الإخوان.

وقالت المصادر إن قيادات إخوانية أغلقت مكاتبها في إسطنبول خلال الأيام الماضية، كما أن السلطات التركية قررت تجميد طلبات تجديد الإقامة لبعض عناصر الإخوان في تركيا وإجراء مراجعات أمنية، وفقا لقناة “العربية”.

واستدعى الأمن التركي عناصر من الإخوان تورطوا في أعمال عنف في مصر للتحقيق، كما طالب الإخوان المتورطين في عنف في مصر بعدم تغيير محل الإقامة.

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