الأمن التركي يستدعى عناصر من الإخوان تورطوا بأعمال عنف في مصر

قالت مصادر مطلعة في تركيا إن قوات الأمن أصدرت تحديثًا أمنيا ألزم شباب الإخوان بوقف أي انتقادات لمصر، كما رفضت السلطات الأمنية منح الجنسية لعاملين في قنوات الإخوان.

وقالت المصادر إن قيادات إخوانية أغلقت مكاتبها في إسطنبول خلال الأيام الماضية، كما أن السلطات التركية قررت تجميد طلبات تجديد الإقامة لبعض عناصر الإخوان في تركيا وإجراء مراجعات أمنية، وفقا لقناة “العربية”.

واستدعى الأمن التركي عناصر من الإخوان تورطوا في أعمال عنف في مصر للتحقيق، كما طالب الإخوان المتورطين في عنف في مصر بعدم تغيير محل الإقامة.