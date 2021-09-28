لعنة الإصابات تلاحق الهلال قبل مواجهة الحزم

لا تزال لعنة الإصابات تهدد مسيرة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعرض العديد من نجوم الزعيم للإصابة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يثير مخاوف البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال، قبيل مواجهة نادي الحزم المقرر إقامتها غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الهلال من عدة إصابات قوية، لكن الجهاز الطبي عمل بشكل مكثف حتى تقلص عدد المصابين، ولم يتبقى سوى علي البليهي وعبدالله عطيف اللذان يعانيان من الإصابة.

الإصابة تطيح بنجوم الهلال

ويأتي البليهي على رأس قائمة المستبعدين من مباراة الحزم، حيث أكدت تقارير خروج علي البليهي من القائمة، فيما دخل الثنائي ناصر الدوسري وسلمان الفرج، بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة، إلا أنه على الرغم من عودة الثنائي إلا أنهما لن يكونان بكامل قوتهما على الأقل خلال الواجهتين القادمتين.

بدائل البليهي

وهناك 3 بدائل لتعويض البليهي، حيث يفاضل جارديم بين محمد جحفلي ومتعب المفرج وخليفة الدوسري ثلاثي دفاع الفريق من أجل الدفع بأحدهم في موقعة الحزم.

تجهيز الدوسري والبريك

وواصل سالم الدوسري ومحمد البريك والبيروفي أندريه كاريلو ، إضافة إلى البليهي، برامجهم التأهيلية والعلاجية المعدة لهم مسبقاً، نظير تعرضهم إلى إصابات مختلفة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة نادي الهلال إلى القصيم مساء اليوم عقب المران الأخير، من أجل ملاقاة الحزم غدا في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة 8:20 م بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات الهلال والحزم

وستكون مواجهة الهلال مع الحزم غدا هى السادسة في تاريخ الفريقين على ملعب الرس ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008-2009، بحسب صحيفة “الرياضية”.

ولم يخسر نادي الهلال من قبل خلال 5 مباريات سابقة ضد الحزم بالرس في دوري المحترفين بواقع 4 انتصارات وتعادل وحيد.

وسجل لاعبو نادي الهلال 9 أهداف واستقبلت شباك الزعيم 5 أهداف فقط من لاعبي الحزم في 5 مباريات قبل مواجهة الغد.

ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز وعيسى المحياني، لاعبا الهلال، قائمة هدافي مواجهات الزعيم مع الهلال بملعب الرس برصيد هدفين لكل منهما.

ويحتل نادي الهلال وصافة دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، بينما الحزم في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.