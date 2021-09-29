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“ترصد لها في دورة المياه”.. تفاصيل وفاة طفلة بـ”لدغة ثعبان” في أبها

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“ترصد لها في دورة المياه”.. تفاصيل وفاة طفلة بـ”لدغة ثعبان” في أبها

“ترصد لها في دورة المياه”.. تفاصيل وفاة طفلة بـ”لدغة ثعبان” في أبها
http://almnatiq.net/?p=1038297
المناطق - عسير

تحدث والد الطفلة تمارا عبدالرحمن، البالغة ست سنوات، عن قصة ابنته التي انتهت حياتها بسبب لدغة ثعبان تسلسل إلى داخل المنزل، وترصد لها في دورة المياه.

الأب قال في تصريحات لـ”العربية”، إنّ الثعبان كان يترصد لابنته في دورة المياه بالمنزل، ونظرًا لصغر عمر الطفلة لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه.

الحادثة أثارت ذهول الأسرة التي لم تتوقع وجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، وبخاصة أنها تسكن في مدينة أبها، حسبما ذكر الأب.

بعد ذلك، نُقلت الطفلة للمستشفى، وتم استقبالها وإسعافها، لكن لم يمهلها القدر ولقيت حتفها على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية .

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