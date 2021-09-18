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“نبضٌ يتوقف وآخر يمنح الحياة”.. قصة المسعودي الذي زرع قلبًا من متوفى دماغيًّا (فيديو)

“نبضٌ يتوقف وآخر يمنح الحياة”.. قصة المسعودي الذي زرع قلبًا من متوفى دماغيًّا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1038299
المناطق - الرياض

بعد معاناة طويلة مع المرض تضمنت المكوث في المستشفى لأكثر من 40 يومًا، أجرى الشاب بدر المسعودي عملية زراعة قلب من متوفى دماغيًّا.

عانى بدر من مرض بالقلب حتى أصيب بالتلف، وبات طريح الأجهزة الطبية ونبض اصطناعي، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

كاد بدر يفقد الأمل، إذ ساءت حالته وانخفض وزنه حتى وصل إلى 23 كيلو جرامًا،

يروي الشاب رحلته المرضية، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، قائلًا إن معاناته بدأت بالشعور بضيق في التنفس وعدم القدرة على صعود السلم أو السير مسافات طويلة.

يضيف أن الأطقم الطبية أبلغته بحاجته إلى زراعة قلب، وأكّد أنّ هذا الأمر كان غريبًا بالنسبة لكنّه أكمل الإجراءات حتى أجرى العملية وبدأت حالته تتحسن، ووزنه يرتفع، ثم أجرى علاجًا طبيعيًّا.

بعد الزراعة، خضع الشاب إلى عملية تأهيل من قِبل فرق طبية متعددة، إلى أن تعافى وغادر المستشفى وعاد إلى حياته الطبيعية.

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