توكلنا: 4 مميزات للعنوان الوطني المختصر

المناطق - الرياض

حدّد تطبيق “توكلنا”، المعني بالحد من انتشار فيروس كورونا، مميزات العنوان الوطني المختصر.

ونشر الحساب الرسمي للتطبيق، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك يستعرض هذه المميزات، وتشمل الدقة في بيانات العنوان، والاختصار في الوقت، والسرعة في الوصول، والسهولة في الاستخدام.

ويتضمن الرقم رموزًا، لكل من المنطقة والقطاع ورقم المبنى والفرع وحرف تمييز.

وفي تغريدة أخرى، أوضح التطبيق أنّ خدمة العنوان المختصر تمثل نقلة نوعية لاستخدامات العنوان الوطني بسرعة

وسهولة، وتساهم في دعم خدمات الحكومة الرقمية والتجارة الإلكترونية.