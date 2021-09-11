احدث الأخبار

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 “ترصد لها في دورة المياه”.. تفاصيل وفاة طفلة بـ”لدغة ثعبان” في أبها
أبرز المواد
 تبوك.. جراحة طارئة بمستشفى الملك خالد تعيد النظر لمريض فقد بصره فجأةً
أبرز المواد
 أستاذ تاريخ: “تطوير عسير” تنهض بالإنسان والأرض
أبرز المواد
 5 عادات غذائية شائعة تدمر جهاز المناعة.. احذرها
أبرز المواد
 وزير النقل: 13 % من التجارة العالمية تمر عبر موانئ المملكة
أبرز المواد
 الأمن التركي يستدعى عناصر من الإخوان تورطوا بأعمال عنف في مصر
أبرز المواد
 هل للعمرة وقت مستحب من العام؟.. الشيخ سعد الشثري يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 قوات الأمن البيئي.. جهود متسارعة تتوج بإنجازات متتالية.. ضبط 3725 مخالفة منذ تأسيس القطاع
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 طولها لم يتجاوز 51 سم… موسوعة جينيس تسجل أقصر بقرة في العالم
منوعات
 ولي العهد يستقبل مستشار الأمن الوطني الأمريكي ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
منوعات
ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

أبرز المواد
“ترصد لها في دورة المياه”.. تفاصيل وفاة طفلة بـ”لدغة ثعبان” في أبها

“ترصد لها في دورة المياه”.. تفاصيل وفاة طفلة بـ”لدغة ثعبان” في أبها

أبرز المواد
تبوك.. جراحة طارئة بمستشفى الملك خالد تعيد النظر لمريض فقد بصره فجأةً

تبوك.. جراحة طارئة بمستشفى الملك خالد تعيد النظر لمريض فقد بصره فجأةً

أبرز المواد
أستاذ تاريخ: “تطوير عسير” تنهض بالإنسان والأرض

أستاذ تاريخ: “تطوير عسير” تنهض بالإنسان والأرض

أبرز المواد

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
http://almnatiq.net/?p=1038308

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس  الوزراء والوفد المرافق له.
‎ونقل الأمير تركي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، – حفظهما الله ـ.
‎وقد رحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.
‎كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.
‎حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.
‎كما استقبل  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم،  الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.
‎ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ ‎حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ـ أيدهما الله ـ.
‎وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.
‎وقد أقام سمو ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.
‎واستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض ‎العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

روابط ذات صلة

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان.. أمير مكة يتوج الفائزين في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن  

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان.. أمير مكة يتوج الفائزين في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*