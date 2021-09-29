النصر ينهي استعداداته ويتوجه إلى أبها (صور)

اختتم فريق النصر، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته استعدادا لمواجهة أبها، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى فريق النصر لاستعادة قوته التي يفتقدها هذا الموسم والعودة لتحقيق الانتصارات وحصد لقب الدوري لهذا العام، حيث يحتل فريق النصر المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك برصيد تسعة نقاط، حيث خاض خمس مواجهات تمكن خلالهم من الفوز في ثلاث مباريات وخسر مباراتين.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق أبهار في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك برصيد أربعة نقاط فقط، حيث حصدهم خلال 6 مواجهات وحقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل سلبيًا في مباراة أخرى، وخسر 4 مباريات.

وأعلن نادر النصر قبل قليل عن تحرك بعثته المتوجهة إلى أبها، حيث نشر الحساب الرسمي للفريق تغريدة قال فيها: “نغادرة الآن إلى أبها.. توكلنا على الله”.