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باحث سياسي: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة بداية حل الأزمة اليمنية

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باحث سياسي: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة بداية حل الأزمة اليمنية

باحث سياسي: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة بداية حل الأزمة اليمنية
http://almnatiq.net/?p=1038326
المناطق - الرياض

قال الباحث السياسي أحمد الشهري، إنّ الإدارة الأمريكية أدركت خطأ تعاملها تجاه الوضع في اليمن، وبدأت العمل على إعادة البوصلة من جديد.

وأضاف خلال مقابلة   مع فضائية “الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت قد أقدمت على إصدار قرار بالتراجع عن تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية تنظيمًا إرهابيًّا، في خطوة نُظر إليها بأنّه تعطي ضوءًا أخضر للمليشيات المدعومة من إيران للتمادي في تصعيدها.

وأشار إلى أنّ زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للمنطقة يجب أن تتضمن رؤية لفرض السلام في اليمن، متوقعًا أن تكون زيارته للمملكة بداية حل للأزمة اليمنية.

ولفت إلى أن دبلوماسية المملكة حقّقت نجاحًا في إدارة الملفات سواء الإقليمية أو الدولية، وهو ما ولّد قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن المملكة مفتاح الحل في كل ملفات المنطقة؛ نظرًا لثقلها السياسي والاقتصادي.

وأكّد الشهري، أن المملكة طرحت خارطة طريق للحل السياسي هناك وتضمن الأمن والسلام، بما يحافظ أيضًا على أمن المملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد استقبل مساء الاثنين، مستشار الأمن الوطني الأمريكي السيد جيك سوليفان.

وشهد اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وفي الشأن اليمني، أكد سمو ولي العهد على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، شدّد سوليفان على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة العربية السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران.

كما أكد تأييد الرئيس لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة.

 

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