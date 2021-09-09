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برعاية وزير الداخلية.. “الأمن الصناعي” تنظم المؤتمر الدولي للسلامة ومنع الخسائر

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برعاية وزير الداخلية.. “الأمن الصناعي” تنظم المؤتمر الدولي للسلامة ومنع الخسائر

برعاية وزير الداخلية.. “الأمن الصناعي” تنظم المؤتمر الدولي للسلامة ومنع الخسائر
http://almnatiq.net/?p=1038340
المناطق - الرياض

تنظم الهيئة العليا للأمن الصناعي، بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين، “المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر” في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.

يأتي المؤتمر الذي يُعقد خلال الفترة من 26 – 29 صفر 1443هـ الموافق 3 – 6 أكتوبر 2021، ضمن جهود الهيئة العليا للأمن الصناعي لدعم مفهوم السلامة الصناعية ومنع الخسائر في المرافق الحيوية للمملكة، كبعد إستراتيجي وعملي يرتكز على تطوير وحوكمة الجوانب الفنية للسلامة وتطوير المعايير وإجراءات التشغيل الآمنة، والالتزام بالقيام بالأعمال، وفقا لأفضل الممارسات.

وتستقطب الهيئة العليا للأمن الصناعي المتخصصين، وتوفر برامج تدريبية متخصصة، ومعرضًا مصاحبًا للمؤتمر، يضم عددًا من كبريات الشركات المملكة في هذا المجال، بما يعزز تطبيق التعليمات والأنظمة التي من شأنها المحافظة على سلامة المنشآت ومنع الخسائر فيها.

ودعت الهيئة، الراغبين في المشاركة في المؤتمر وبرامجه التدريبية إلى التسجيل عن طريق الرابط: ‏https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sicis.events&umid=13154dda-c134-4a4b-94ae-e21a439468a8&auth=25c52ac818ae8fda83c8343e38059875f80550d2-6c7669881786f840a8aad71de0367b39207518fd.

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