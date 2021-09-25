تناول الليمون والبرتقال يوميًّا يرفع الضغط أم يخفضه؟.. أستاذ أمراض قلب يجيب

المناطق - الرياض

أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، أنّ تناول الليمون والبرتقال يوميًّا لا يُسبّب ارتفاع ضغط الدم.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأربعاء: “تناول الليمون والبرتقال يوميًّا وباقي الحمضيات لا ترفع الضغط.. بل تخفضه على المدى البعيد”.

ويُصاب البعض بارتفاع ضغط الدم نتيجة عدة أسباب، أهمها التغذية غير الصحية، والإجهاد وساعات العمل الطويلة، والتدخين، والمواد التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والنيكوتين.

وينصح الأطباء بإتباع نظام غذائي صحي، عن طريق استهلاك المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم التي تتسبب في ارتفاعه.