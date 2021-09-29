شيخ الأزهر يجري جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري بألمانيا

المناطق - الرياض

أجرى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في إحدى المستشفيات الألمانية المتخصصة.

جاء ذلك بعد أن تلقى الطيب توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين، بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري.

وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، فيما أكّد بيان صادر عن مشيخة الأزهر، مساء الأربعاء، أن الطيب بصحة جيدة.

وعبّرت مشيخة الأزهر، عن تقديرها بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم للدكتور الطيب.

ومن المقرر أن يغادر شيخ الأزهر، مطلع الأسبوع المقبل، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، في الرابع من أكتوبر.

كما يشارك الطيب، في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي.