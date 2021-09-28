وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات

يعاني الكثيرين بسبب آلام تلقى اللقاحات عن طريق الحقن، إلا أن باحثين جامعة نورث كارولاينا الأمريكية “لصقة لقاح” صغيرة ضد كورونا، بديلة عن الإبر، وتولد استجابة بمضادات مناعية أكبر بنحو 50 مرة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الأربعاء، إن المهندس الكيميائي المشارك في الابتكار جوزيف ديسيمون: “طورنا هذه التكنولوجيا عبر تقنية الطباعة 3D معتمدة على الأشعة فوق البنفسجية، لضمان الاتساق في الحجم والشكل والمسافات، ولزيادة احتباس المادة الفعالة في الجلد، وتنشيط الخلايا المناعية، لإنتاج أجسام مضادة أكثر فاعلية، أملاً في تطوير عالمي أسرع للقاحات ليس ضد كورونا.

وأضاف أنه سيتم تعميمه على لقاحات الإنفلونزا والحصبة والتهاب الكبد، ما يسمح للشخص بتلقي اللقاح دون الحاجة لطبيب أو ممرض وبدون ألم أو قلق.