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تعليم تبوك تحتفي باليوم الوطني بحفل فني على المسرح الثقافي (صور)

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تعليم تبوك تحتفي باليوم الوطني بحفل فني على المسرح الثقافي (صور)

تعليم تبوك تحتفي باليوم الوطني بحفل فني على المسرح الثقافي (صور)
http://almnatiq.net/?p=1038360
المناطق - تبوك- فايز السميري:

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير، اليوم الأربعاء، حفل إدارة تعليم تبوك بمناسبة⁧‫اليوم الوطني الـ91 بشعار⁧”‫هي لنا دار‬”.

الحفل نظّمته إدارة النشاط الطلابي (بنين – بنات) وأقيم على المسرح الثقافي بالإدارة، وبدأ بتلاوة آيات من بالقرآن الكريم، بعدها ألقى كلمة الإدارة بهذه المناسبة بالنيابة مساعد مدير الإشراف التربوي سعد آل حبتر.

واطلع مدير التعليم والحضور على مقتنيات المعرض المصاحب وأركانه، وما حواه من أعمال، إلى جانب استعراض اللوحات الفنية التي تحكي مشاعر الانتماء وحب الوطن.

كما شمل الاحتفال لوحة جدارية فنية “هي لنا دار” التي تم تجهيزها بهذه المناسبة لتستعرض الأعمال الفنيّة المتنوعة التي نفذها مشرفو ومشرفات ومعلمو ومعلمات التربية الفنية، ومعرضًا فنيًّا بعنوان “ارسم وطنك”، وقد احتوى على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد الطلاب والطالبات.

وتضمّن الحفل فقرة فلكور شعبي قدمها طلاب مدرسة ثانوية الملك عبدالله، وفي الختام شاهد الحضور عرض أوبريت بعنوان “هي لنا دار ” قدمه عدد من طلاب وطالبات مدارس تعليم تبوك.

حضر الحفل المساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي، والمساعد للخدمات المساندة إبراهيم الجماز ، وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.

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