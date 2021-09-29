دراسة بريطانية: هذا الفيتامين قادر على استرجاع حاسة الشم بعد كورونا

كشفت دراسة بريطانية أن فيتامين (أ) قادر على استرجاع حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الدراسة الصادرة عن جامعة إيست أنجليا في إنجلترا القول أن تجربة أبوللو التي تستمر 12 أسبوعا سوف تسعى لعلاج الأشخاص الذين عانوا من فقدان حاسة الشم أو حدوث تغير بها نتيجة للعدوى الفيروسية عبر استخدام قطرات أنف تحتوي على الفيتامين(أ)”.

وقالت الجامعة” إن بحثا من ألمانيا أظهر الفوائد المحتملة للفيتامين، وأن فريقها “سوف يستكشف كيف يعمل هذا العلاج للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف المتضررة من الفيروسات”.

ونصح خبراء معنيين بحاسة الشم، بعدم استخدام المنشطات لعلاج فقدان الرائحة واقترحت بدلا من ذلك “التدريب على الشم”.