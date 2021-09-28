القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين بحائل

المناطق - حائل

أعلنت شرطة منطقة حائل، القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وقال الناطق باسم شرطة المنطقة المقدم سامي الشمري، في بيان، مساء الأربعاء، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وأضاف البيان أنه تم ضبط مواد مخدرة بحوزة المواطنين الثلاثة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولي بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.