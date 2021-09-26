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بينها ارتكاب الفعل نفسه.. مختصة نفسية تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتحرش (فيديو)

بينها ارتكاب الفعل نفسه.. مختصة نفسية تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتحرش (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1038375
المناطق - الرياض

قالت الهنوف الملحم المختصة النفسية، إنّ التحرش بالأطفال له تأثيرات سلبية شديدة.

وأضافت خلال لقائها بفضائية “الإخبارية”، اليوم الأربعاء: “الأطفال في سن البلوغ ومعرفة الحياة وعندما يتعرضون لسلوك مثل هذا، فيؤثر على مستقبلهم أو حياتهم وحتى على تكوين الذات للطفل نفسه”.

وأشارت إلى أنّ التحرش بالأطفال قد يدفعهم إلى ممارسة سلوكيات عدوانية، موضحة أن الطفل الذي يتعرض لذلك قد يدفعه لممارسة الأمر مع أطفال من أقرانه.

ولفتت إلى أنّ هذه السلوكيات العدوانية قد تظهر على الطفل وهو يمارس اللهو، كما يتسم بالغضب في أحيان كثيرة ويعاني من الخوف والغضب، وقد يعاني من اضطرابات في النوم، وأيضًا اضطرابات في تناول الطعام.

في الوقت نفسه، حذّرت من لجوء بعض الأهالي إلى إخفاء تعرض الطفل للتحرش، وقالت: “في مجتمعاتنا العربي نلحظ أننا نخاف الحديث عن معنى التحرش.. هذا أمر خاطئ، لابد من توعية الأطفال”.

 

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