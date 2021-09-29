بعد مضايقته في بريدة.. ماذا قال خالد الزعاق عن تقليد الشباب له؟

علّق الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، على الشباب الذين يقلدونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب مقطع فيديو متداول لشباب يضايقونه في الشارع.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو قصير تداول مغرّدون على موقع “تويتر”: “أنا مسامحهم.. المسامح كريم، أنا مسامح كل الناس من الكبير للصغير”.

جاء ذلك في أعقاب مقطع فيديو متداول، أظهر عددًا من الشبان في مدينة بريدة وهو يضايقون الزعاق، ويسيرون خلفه ويستخدمون مصطلحاته الخاصة بالطقس والمناخ.

ورّد الزعاق على شاب كان يمشي خلفه قائلًا له: “كفاية عيب”.