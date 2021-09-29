“كاميرات مراقبة وثّقت الجريمة”.. تفاصيل الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على مقيمين بحائل (فيديو)

المناطق - حائل

أعلنت شرطة منطقة حائل، القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود..

الناطق باسم شرطة المنطقة المقدم سامي الشمري، قال في بيان، إنّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وبحسب البيان، فقد ضُبطت مواد مخدرة بحوزة المواطنين الثلاثة الذين جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولي بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

بالتزامن مع ذلك، انتشرت مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوثّق ما قيل إنها لحظة الاعتداء على المقيمين بمنطقة حائل.

والجناة في هذه الواقعة هم المواطنين الثلاثة أنفسهم الذين أعلنت شرطة حائل القبض عليهم في حادثي محطتي الوقود.

وأظهر الفيديوهات المتداولة، والتي يُرجح أنها ملتقطة من إحدى كاميرات المراقبة، الضحية الأولى وهو يجلس أمام المبنى، ثم جاءت سيارة نزل منها شخص (غير السائق)، وباغت المختطف، الذي حاول المقاومة بشتى الطرق لكن محاولاته باءت بالفشل، واختطفه الجناة.

وفي فيديو آخر ظهر أحد العمال في أحدى محطات الوقود وهو يقوم بعملية محاسبة لأحد الجالسين في سيارة بعد أن قام يتموين سيارته من البنزين وتفأجا بشخص من خلفه يقوم بمحاولة خطفه داخل السيارة.