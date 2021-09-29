رونالدو يقتنص فوزاً ثميناً على فياريال.. والبايرن يكتسح دينامو كييف بخماسية نظيفة في دوري الأبطال

انتهت قبل قليل، مباريات اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

والتقي مانشستر يونايتد مع فياريال الإسباني ضمن المجموعة السادسة، وكلاهما يبحثان عن الفوز الأول، حيث يحل اليونايتد أخيرا بدون نقاط وفياريال ثالثا بنقطة وحيدة.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، حيث اقتنص كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واكتسح بايرن ميونخ نظيره دينامو كييف، بخماسية نظيفة، حيث يسعى البايرنل مواصلة السيطرة على المجموعة الخامسة التي يتصدرها بـ 6 نقاط.

وتصدرت مواجهة يوفنتوس وتشيلسي مواجهات الليلة، حيث يلتقي الفريقان ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ويشتركان في الصدارة إلى جانب زينيت سانت بطرسبج الروسي برصيد 3 نقاط، ونتهت المباراة بفوز اليوفي بهدف نظيف.

وفي مواجهة مهمة أخرى التقى فريقا برشلونة الإسباني ومضيفه بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يحل برشلونة في المركز الأخير دون نقاط، وبنفيكا في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

وانتهت مباراة اليوم بفوز كبير لبنفيكا بثلاثة اهداف دون رد.

والتقي فريق إشبيلية الإسباني، مع مضيفه فولفسبورج الألماني، على ملعب (فوكسفاجن أرينا) ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.