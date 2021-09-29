احدث الأخبار

رونالدو يقتنص فوزاً ثميناً على فياريال.. والبايرن يكتسح دينامو كييف بخماسية نظيفة في دوري الأبطال
أبرز المواد
 “كاميرات مراقبة وثّقت الجريمة”.. تفاصيل الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على مقيمين بحائل (فيديو)
أبرز المواد
 تعليم تبوك تحتفي باليوم الوطني بحفل فني على المسرح الثقافي (صور)
أبرز المواد
 وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات
أبرز المواد
 بعد مضايقته في بريدة.. ماذا قال خالد الزعاق عن تقليد الشباب له؟
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: هذا الفيتامين قادر على استرجاع حاسة الشم بعد كورونا
منوعات
 تعرف على موعد طرح تذاكر ديربي جدة
أبرز المواد
 بينها ارتكاب الفعل نفسه.. مختصة نفسية تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتحرش (فيديو)
أبرز المواد
 “شرطة مكة”: القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وضُبط بحوزته 7 أسلحة نارية
منوعات
 القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين بحائل
أبرز المواد
 باحث أمني يعدد مزايا توصيات لجنة مكافحة التستر على شاحنات النقل (فيديو)
أبرز المواد
 شيخ الأزهر يجري جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري بألمانيا
أبرز المواد
رونالدو يقتنص فوزاً ثميناً على فياريال.. والبايرن يكتسح دينامو كييف بخماسية نظيفة في دوري الأبطال

رونالدو يقتنص فوزاً ثميناً على فياريال.. والبايرن يكتسح دينامو كييف بخماسية نظيفة في دوري الأبطال

أبرز المواد
“كاميرات مراقبة وثّقت الجريمة”.. تفاصيل الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على مقيمين بحائل (فيديو)

“كاميرات مراقبة وثّقت الجريمة”.. تفاصيل الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على مقيمين بحائل (فيديو)

أبرز المواد
تعليم تبوك تحتفي باليوم الوطني بحفل فني على المسرح الثقافي (صور)

تعليم تبوك تحتفي باليوم الوطني بحفل فني على المسرح الثقافي (صور)

أبرز المواد
وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات

وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات

أبرز المواد

رونالدو يقتنص فوزاً ثميناً على فياريال.. والبايرن يكتسح دينامو كييف بخماسية نظيفة في دوري الأبطال

رونالدو يقتنص فوزاً ثميناً على فياريال.. والبايرن يكتسح دينامو كييف بخماسية نظيفة في دوري الأبطال
http://almnatiq.net/?p=1038401

انتهت قبل قليل، مباريات اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

والتقي مانشستر يونايتد مع فياريال الإسباني ضمن المجموعة السادسة، وكلاهما يبحثان عن الفوز الأول، حيث يحل اليونايتد أخيرا بدون نقاط وفياريال ثالثا بنقطة وحيدة.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، حيث اقتنص كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واكتسح بايرن ميونخ نظيره دينامو كييف، بخماسية نظيفة، حيث يسعى البايرنل مواصلة السيطرة على المجموعة الخامسة التي يتصدرها بـ 6 نقاط.

وتصدرت مواجهة يوفنتوس وتشيلسي مواجهات الليلة، حيث يلتقي الفريقان ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ويشتركان في الصدارة إلى جانب زينيت سانت بطرسبج الروسي برصيد 3 نقاط، ونتهت المباراة بفوز اليوفي بهدف نظيف.

وفي مواجهة مهمة أخرى التقى فريقا برشلونة الإسباني ومضيفه بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يحل برشلونة في المركز الأخير دون نقاط، وبنفيكا في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

وانتهت مباراة اليوم بفوز كبير لبنفيكا بثلاثة اهداف دون رد.

والتقي فريق إشبيلية الإسباني، مع مضيفه فولفسبورج الألماني، على ملعب (فوكسفاجن أرينا) ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

روابط ذات صلة

يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم

يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم
صحيفة بريطانية تكشف خطة رونالدو بعد الاعتزال

صحيفة بريطانية تكشف خطة رونالدو بعد الاعتزال
مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*