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موعد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

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جمعية نقاء تحذر من ظاهرة تجمع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي  

جمعية نقاء تحذر من ظاهرة تجمع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي  

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الإطاحة بـ3 يمنيين سلبوا أحد المارة تحت تهديد السلاح 

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موعد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة
دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=1038426
محررو المناطق:

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، 30/9/2021، عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بينها الحزم والهلال.

ومن المنتظهر أن تقام اليوم الخميس 4 مباريات في الجولة السابعة من دوري المحترفين على أن تستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة وبعد غد السبت.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

الرائد ضد ضمك

تقام في الساعة 6:30 مساء، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن المقرر أن تذاع على قناة SSC 7، ويعلق عليها خالد المديفر.

الاتفاق ضد الفتح

تقام في الساعة 8:20 مساء، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ومن المقرر أن تذاع قناة SSC6 ويعلق عليها عبد الله الغامدي.

الحزم ضد الهلال

تقام في الساعة 9:20 مساء، على ستاد نادي الحزم، ومن المقرر أن تذاع على قناة SSC5 ويعلق عليها راشد الدوسري.

أبها ضد النصر

تقام في الساعة 6:35 مساء، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز- قناة SSC1 ويعلق عليها عيسى الحربين.

 

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