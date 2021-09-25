جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب

المناطق - وكالات:

أعلنت شركة جوجل عن “تجميد” التطبيقات، التي لم يتم استخدامها لعدة أشهر، وذلك بسحب الأذونات المعطاة لها بدءًا من الموقع مرورًا بجهات الاتصال وصولًا إلى التقويم والكاميرا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة مستويات الأمان؛ نظرًا لأن كل تطبيق مثبت يمثل خطرًا محتملًا على الأمان والخصوصية؛ حيث يمكن أن ينطوي التطبيق على ثغرات أمنية يستغلها القراصنة في السيطرة على الجهاز الجوال.

وأشارت جوجل إلى أن هذا الإجراء الأوتوماتيكي يعد قياسيا مع أندرويد 11، ولكن نظرا لأن غالبية الأجهزة الجوالة لا تزال تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل، فإن الشركة تعمل أيضا على توفير وظيفة الأمان للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حتى الإصدار أندرويد 6.

ومن المقرر أن تصل وظيفة الأمان الجديدة إلى الأجهزة الجوالة من بداية شهر ديسمبر المقبل عبر تطبيق خدمات Google Play، كما قد يكون من الضروري أن يقوم المستخدم بتنشيط الوظيفة في إعدادات أذونات التطبيق.