احدث الأخبار

جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب
أبرز المواد
 ماهو التليف النقوي وأعراضه؟.. جمعية مكافحة السرطان الألمانية تُجيب
أبرز المواد
 أمطار رعدية على الطائف.. و”الدفاع المدني” توجه رسالة تحذيرية للمواطنين
أبرز المواد
 “تعليم النماص” تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 91
أبرز المواد
 موعد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 جمعية نقاء تحذر من ظاهرة تجمع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي  
أبرز المواد
 الإطاحة بـ3 يمنيين سلبوا أحد المارة تحت تهديد السلاح 
أبرز المواد
 طقس اليوم بالمملكة.. “ضباب” وهطول أمطار رعدية على 3 مناطق 
أبرز المواد
 رونالدو يقتنص فوزاً ثميناً على فياريال.. والبايرن يكتسح دينامو كييف بخماسية نظيفة في دوري الأبطال
أبرز المواد
 “كاميرات مراقبة وثّقت الجريمة”.. تفاصيل الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على مقيمين بحائل (فيديو)
أبرز المواد
 تعليم تبوك تحتفي باليوم الوطني بحفل فني على المسرح الثقافي (صور)
أبرز المواد
 وداعا للألم.. ابتكار جديد يخلص الملايين من إبر اللقاحات
أبرز المواد
جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب

جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب

أبرز المواد
ماهو التليف النقوي وأعراضه؟.. جمعية مكافحة السرطان الألمانية تُجيب

ماهو التليف النقوي وأعراضه؟.. جمعية مكافحة السرطان الألمانية تُجيب

أبرز المواد
أمطار رعدية على الطائف.. و”الدفاع المدني” توجه رسالة تحذيرية للمواطنين

أمطار رعدية على الطائف.. و”الدفاع المدني” توجه رسالة تحذيرية للمواطنين

أبرز المواد
“تعليم النماص” تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 91

“تعليم النماص” تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 91

أبرز المواد

جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب

جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب
جوجل
http://almnatiq.net/?p=1038427
المناطق - وكالات:

أعلنت شركة جوجل عن “تجميد” التطبيقات، التي لم يتم استخدامها لعدة أشهر، وذلك بسحب الأذونات المعطاة لها بدءًا من الموقع مرورًا بجهات الاتصال وصولًا إلى التقويم والكاميرا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة مستويات الأمان؛ نظرًا لأن كل تطبيق مثبت يمثل خطرًا محتملًا على الأمان والخصوصية؛ حيث يمكن أن ينطوي التطبيق على ثغرات أمنية يستغلها القراصنة في السيطرة على الجهاز الجوال.

وأشارت جوجل إلى أن هذا الإجراء الأوتوماتيكي يعد قياسيا مع أندرويد 11، ولكن نظرا لأن غالبية الأجهزة الجوالة لا تزال تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل، فإن الشركة تعمل أيضا على توفير وظيفة الأمان للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حتى الإصدار أندرويد 6.

ومن المقرر أن تصل وظيفة الأمان الجديدة إلى الأجهزة الجوالة من بداية شهر ديسمبر المقبل عبر تطبيق خدمات Google Play، كما قد يكون من الضروري أن يقوم المستخدم بتنشيط الوظيفة في إعدادات أذونات التطبيق.

روابط ذات صلة

بعد يومين.. جوجل تقطع خدماتها عن ملايين الهواتف الذكية لهذا السبب

بعد يومين.. جوجل تقطع خدماتها عن ملايين الهواتف الذكية لهذا السبب
“جوجل” تعلن عن اجتماع أممي مرتقب لمعالجة المشكلات العالمية

“جوجل” تعلن عن اجتماع أممي مرتقب لمعالجة المشكلات العالمية
لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية

لمنع «طالبان» من الحصول على البيانات..جوجل تغلق مؤقتًا حسابات الحكومة الأفغانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*