الإطاحة بـ3 يمنيين سلبوا أحد المارة تحت تهديد السلاح 

تمكنت قوات الأمن والجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من تحديد هوية المتهمين في حادثة سلب تمثلت في تعدي 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

صرح الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه تم القبض عليهم، وهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، موضحًا جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.