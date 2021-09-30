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جمعية نقاء تحذر من ظاهرة تجمع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي  

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جمعية نقاء تحذر من ظاهرة تجمع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي  

جمعية نقاء تحذر من ظاهرة تجمع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي  
سعد بن محمد بن عتيق
http://almnatiq.net/?p=1038437
المناطق - الرياض:

دعت جمعية “نقاء” أولياء أمور الطلاب إلى الحضور المبكر إلى المدرسة لأخذ أبنائهم حتى لا يقعوا ضحية للتدخين بسبب تجمعات الطلاب خارج المدرسة وبخاصة أمام التموينات  وممارستهم لعادة التدخين.

وقال سعد بن محمد بن عتيق، المدير التنفيذي لجمعية نقاء، إن التجمعات الطلابية بعد انتهاء اليوم الدراسي  يشكل ظاهرة خطيرة، لأن الطلاب يكتسبون عادات جديدة غير حميدة من خلال احتكاكهم بزملائهم الطلاب لفترات زمنية طويلة  وبخاصة إذا كان بعض الطلاب يتعاطون التدخين فإن الطلاب غير المدخنين  يكتسبون هذه العادة بسرعة لاحتواء التدخين على مادة النيكوتين، وهي التي تسبب الإدمان للمدخنين وغير المدخنين من خلال التدخين القسري ، كما أن بعض الطلاب يعتقدون  بأن التدخين يمثل  نوعاً من الاستقلالية وإثبات الذات ومظهراً من مظاهر البرستيج والشخصية في المجتمع فيغتر بعض الطلاب بذلك يخوضون التجربة فيقعوا في مستنقع التدخين .
وأشار “بن عتيق” إلى أن التدخين يعد البوابة الرئيسية للمخدرات حيث أثبتت الدراسات أن 90% من الطلاب الذين تعاطو المخدرات جربوا التدخين في الصغر ، ولهذا أدعو الآباء إلى الحضور في الزمن المحدد لأخذ أبنائهم حتى لا يقعوا ضحية لهذه العادة السيئة.
وفي ختام تصريحه دعا “بن عتيق” ولاة أمور الطلاب إلى مراقبة سلوك أبنائهم، وفي حالة ظهور أي تغير على سلوكهم أن يراجعوا أقرب مركز لمعالجة التدخين والإدمان لاستدراك الأمر قبل استفحاله مشيرا إلى أن جمعية نقاء على استعداد تام  للمساهمة في مد يد العون  من خلال الاستشارة أو تقديم العلاج اللازم لهم.

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