يتأثر أكثر من 40 طرازًا.. حظر واتساب على ملايين الهواتف إلى الأبد خلال ساعات

المناطق- وكالات:

ساعات قليلة وتبدأ شركة واتس آب في حظر التطبيق على ملايين الهواتف للأبد، تنفيذا للقرار التي أعلنته قبل نحو أسبوعين وأثار جدلا كبيرا.

وتصدر قرار حظر واتس آب على ملايين الهواتف، محركات البحث خلال الفترة الماضية، في وقت ذكرت فيه الشركة الأمريكية، حظر يشمل واتساب على ملايين الهواتف من نوعي أبل وأيفون، بداية من 1 أكتوبر.

وبحسب الشركة، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف خدمة واتس آب عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.

أما بالنسبة لمستخدمي Android، سيحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قد يجبر القرار بعض المستخدمين الذين لديهم هواتف قديمة جدا لا يمكن تحديثها، على شراء هواتف ذكية جديدة، وهو ما يعني بشكل آخر تأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية.