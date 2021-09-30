احدث الأخبار

يتأثر أكثر من 40 طرازًا.. حظر واتساب على ملايين الهواتف إلى الأبد خلال ساعات
أبرز المواد
 أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 طالبة تركض للحاق بأتوبيس المدرسة.. ومطالب بتكريمها (فيديو)
أبرز المواد
 “الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة إلى 11,3% خلال عام 2021 
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير من كورنيش جدة
أبرز المواد
 لقيادتها بطريقة متهورة.. الإطاحة بقائدة مركبة وإحالتها للهيئة المرورية
أبرز المواد
 انخفاض أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 121.39 ريال
أبرز المواد
 جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب
أبرز المواد
 ماهو التليف النقوي وأعراضه؟.. جمعية مكافحة السرطان الألمانية تُجيب
أبرز المواد
 أمطار رعدية على الطائف.. و”الدفاع المدني” توجه رسالة تحذيرية للمواطنين
أبرز المواد
 “تعليم النماص” تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 91
أبرز المواد
 موعد مباريات اليوم في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة
أبرز المواد
يتأثر أكثر من 40 طرازًا.. حظر واتساب على ملايين الهواتف إلى الأبد خلال ساعات

يتأثر أكثر من 40 طرازًا.. حظر واتساب على ملايين الهواتف إلى الأبد خلال ساعات

أبرز المواد
أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

أبرز المواد
طالبة تركض للحاق بأتوبيس المدرسة.. ومطالب بتكريمها (فيديو)

طالبة تركض للحاق بأتوبيس المدرسة.. ومطالب بتكريمها (فيديو)

أبرز المواد
“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة إلى 11,3% خلال عام 2021 

“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة إلى 11,3% خلال عام 2021 

أبرز المواد

يتأثر أكثر من 40 طرازًا.. حظر واتساب على ملايين الهواتف إلى الأبد خلال ساعات

يتأثر أكثر من 40 طرازًا.. حظر واتساب على ملايين الهواتف إلى الأبد خلال ساعات
http://almnatiq.net/?p=1038449
المناطق- وكالات:

ساعات قليلة وتبدأ شركة واتس آب في حظر التطبيق على ملايين الهواتف للأبد، تنفيذا للقرار التي أعلنته قبل نحو أسبوعين وأثار جدلا كبيرا.

وتصدر قرار حظر واتس آب على ملايين الهواتف، محركات البحث خلال الفترة الماضية، في وقت ذكرت فيه الشركة الأمريكية، حظر يشمل واتساب على ملايين الهواتف من نوعي أبل وأيفون، بداية من 1 أكتوبر.

وبحسب الشركة، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف خدمة واتس آب عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.

أما بالنسبة لمستخدمي Android، سيحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قد يجبر القرار بعض المستخدمين الذين لديهم هواتف قديمة جدا لا يمكن تحديثها، على شراء هواتف ذكية جديدة، وهو ما يعني بشكل آخر تأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*