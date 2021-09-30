ماهو التليف النقوي وأعراضه؟.. جمعية مكافحة السرطان الألمانية تُجيب

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أوضحت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، تفاصيل مرض التليف النقوي (Myelofibrosis) قائلة: هو سرطان نادر يُصيب نخاع العظم (تليف نخاع العظم)، يحدث بسبب تكون نسيلة شاذة للخلية الجذعية المكونة للدم في نخاع العظم، مما يتسبب في تليف النخاع.

وقالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، إن أعراض التليف النقوي تتمثل في التعب والإنهاك وتراجع القدرة على بذل المجهود وفقدان الوزن والنزيف المتكرر وتجلط الدم وفقر الدم والتعرق الليلي وآلام العظام والإحساس بالوخز وضعف الدورة الدموية في اليدين والقدمين وتضخم الكبد والطحال.

وأشارت إلى أن زرع الخلايا الجذعية يعتبر هو العلاج الوحيد، الذي يمكنه علاج التليف النقوي، غير أن زرع الخلايا الجذعية يرتبط بالعديد من المخاطر وارتفاع معدل الوفيات.