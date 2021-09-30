أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

كشف عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع قائلاً، إن الأجواء ستكون حارة نهارًا، ولطيفة فجرًا على معظم المناطق.
1-طقس أجازة نهاية الأسبوع من الخميس2/23 الى السبت 1443/2/25هـ ان شاء الله
الخميس1443/2/23هـ أجواء حارة نهاراً لطيفة فجرا على معظم المناطق
رياح متوسطةالسرعة على أجزاء من القطاع الغربي
متوقع امطار من خفيفةلمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكةوالباحةوعسير وجازان والامارات وعُمان واليمن pic.twitter.com/61OXdHlcTS
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 30, 2021
وأضاف “الحصيني” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.
وأوضح أن الطقس المتوقع يومي الجمعة والسبت يتمثل في أجواء حارة نهاراً ولطيفة فجراً على معظم المناطق، كما يُتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وجازان ونواحي الخرخير.
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2-طقس الجمعة 1443/2/24هـ ان شاء الله
المنخفض المداري في هذا اليوم متوقع ان يكون شمال الهند
أجواء حارة نهاراً لطيفة فجرا على معظم المناطق
رياح متوسطةالسرعة على أجزاء من القطاع الغربي
متوقع امطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ونواحي الخرخير وعُمان واليمن pic.twitter.com/QiQOHiaPS6
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 30, 2021
اكثروا من الصلاة على نبينا محمد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
3-طقس السبت 1443/2/25هـ ان شاء الله
أجواء حارة نهاراً لطيفة فجرا على معظم المناطق
رياح متوسطةالسرعة على أجزاء من القطاعين الغربي والشرقي
متوقع امطار من خفيفةلمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن pic.twitter.com/t0FaiGZgWH
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 30, 2021
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