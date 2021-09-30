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أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

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أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
الطقس في السعودية
http://almnatiq.net/?p=1038489

كشف عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع قائلاً، إن الأجواء ستكون حارة نهارًا، ولطيفة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف “الحصيني” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.

وأوضح أن الطقس المتوقع يومي الجمعة والسبت يتمثل في أجواء حارة نهاراً ولطيفة فجراً على معظم المناطق، كما يُتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وجازان ونواحي الخرخير.

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