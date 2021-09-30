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طالبة تركض للحاق بأتوبيس المدرسة.. ومطالب بتكريمها (فيديو)

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طالبة تركض للحاق بأتوبيس المدرسة.. ومطالب بتكريمها (فيديو)

طالبة تركض للحاق بأتوبيس المدرسة.. ومطالب بتكريمها (فيديو)
طالبة تركض بالشارع تحاول اللحاق بباص المدرسة
http://almnatiq.net/?p=1038496
محررو المناطق:

‏تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لفتاة تركض بأقصى سرعة من أجل اللحاق بأتوبيس المدرسة الذي فاتها حرصًا منها على الحضور ومتابعة يومها الدراسي.

وقال رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، فيصل العبدالكريم، في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تخيلت ما يجول في خاطرها وهي تركض مكسور خاطرها”.

وطالب رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض بتوفير سيارة خاصة لها وتكريمها، قائلًا: “والله هذه التي تستحق التكريم من وزارة التعليم وسيارة خاصة توصلها لمدرستها ويهتم بها الإعلام!”.

 

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