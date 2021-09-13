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مواطن يحذر من الكلاب الضالة بحديقة جلاجل.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)

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مواطن يحذر من الكلاب الضالة بحديقة جلاجل.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)

مواطن يحذر من الكلاب الضالة بحديقة جلاجل.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1038507
محررو المناطق:

طالب مواطن يدعى محمد الشرهان، بتدخل المسئولين لحل مشكلة تواجد كلاب ضالة في إحدى الحدائق في جلاجل بمنطقة الرياض.

وبث المواطن مقطع فيديو يرصد مجموعات من الكلاب الضالة تجوب الحديقة، وكتب يقول: “سارعو قبل أن نندم يا أهل جلاجل والله أن الأمر مخيف، حدائق مليئة بالكلاب الهجومية وكثير من مرتاديها منزعجون منها وحتى أنها تجول بين المنازل، هي خطر حتى على الكبار وليس الأطفال فقط، حفظ الله الجميع”.

من جانبها، رد حساب أمانة منطقة الرياض على التغريدة: “حياك الله أستاذ محمد، الرجاء تزويدنا بالبيانات وإحداثيات الموقع عبر الخاص لنتمكن من خدمتك”.

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