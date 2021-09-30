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القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم اليوم بحق ساركوزي بشأن تكاليف حملته الرئاسية لعام 2012

القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم اليوم بحق ساركوزي بشأن تكاليف حملته الرئاسية لعام 2012

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القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم اليوم بحق ساركوزي بشأن تكاليف حملته الرئاسية لعام 2012

القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم اليوم بحق ساركوزي بشأن تكاليف حملته الرئاسية لعام 2012
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
http://almnatiq.net/?p=1038523
المناطق- الألمانية:

من المتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس، حكما في اتهامات يواجهها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تتعلق بنفقات حملة انتخابية خاصة به.

ويضغط الادعاء من أجل الحكم بالسجن لعام منها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة، بينما يطالب الدفاع بالبراءة، وينفي ساركوزي الاتهامات الموجهة إليه.

ويواجه ساركوزي اتهامات بتمويل حملته لإعادة انتخابه، والذي انتهت بالفشل عام 2012، بشكل غير قانوني، وفي فرنسا، يتم وضع سقف للإنفاق على الحملات الانتخابية لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين المرشحين.

وكان الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الحملة في ذلك الوقت هو 22.5 مليون يورو، بينما أنفق فريق ساركوزي ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو.

كما يتردد أن حزبه تستر على النفقات الإضافية من خلال نظام فواتير وهمية، ويواجه 13 متهما آخرون تهم الاحتيال أو المساعدة والتحريض، ويحقق القضاء في تحقيق منفصل في تلقي مدفوعات من ليبيا خلال الحملة الانتخابية لعام 2007.

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