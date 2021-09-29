احدث الأخبار

رويترز.. حزب الله يهدد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بالعزل
أبرز المواد
 القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم اليوم بحق ساركوزي بشأن تكاليف حملته الرئاسية لعام 2012
أبرز المواد
 بنظام التعاقد والتشغيل المباشر.. جامعة جدة تُعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 مواطن يحذر من الكلاب الضالة بحديقة جلاجل.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)
أبرز المواد
 يتأثر أكثر من 40 طرازًا.. حظر واتساب على ملايين الهواتف إلى الأبد خلال ساعات
أبرز المواد
 أمطار ورياح.. “الحصيني” يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 طالبة تركض للحاق بأتوبيس المدرسة.. ومطالب بتكريمها (فيديو)
أبرز المواد
 “الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة إلى 11,3% خلال عام 2021 
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير من كورنيش جدة
أبرز المواد
 لقيادتها بطريقة متهورة.. الإطاحة بقائدة مركبة وإحالتها للهيئة المرورية
أبرز المواد
 انخفاض أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ 121.39 ريال
أبرز المواد
 جوجل تعلن تجميد التطبيقات غير المستخدمة لهذا السبب
أبرز المواد
رويترز.. حزب الله يهدد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بالعزل

رويترز.. حزب الله يهدد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بالعزل

أبرز المواد
القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم اليوم بحق ساركوزي بشأن تكاليف حملته الرئاسية لعام 2012

القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم اليوم بحق ساركوزي بشأن تكاليف حملته الرئاسية لعام 2012

أبرز المواد
بنظام التعاقد والتشغيل المباشر.. جامعة جدة تُعلن عن وظائف شاغرة

بنظام التعاقد والتشغيل المباشر.. جامعة جدة تُعلن عن وظائف شاغرة

أبرز المواد
مواطن يحذر من الكلاب الضالة بحديقة جلاجل.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)

مواطن يحذر من الكلاب الضالة بحديقة جلاجل.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)

أبرز المواد

رويترز.. حزب الله يهدد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بالعزل

رويترز.. حزب الله يهدد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بالعزل
قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت
http://almnatiq.net/?p=1038526
المناطق - وكالات:
قالت وكالة رويترز للأنباء، إن صحفية ومصدر قضائي لبنانيان لم تسمها أكدا أن مسؤولًا بارزًا في حزب الله الإرهابي اللبناني أبلغ قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق.
وقال المصدر القضائي، إن القاضي “طارق بيطار” ذكر تلك الرسالة في خطاب للمدعي العام التمييزي مشيرا إلى أن وزير العدل وجهات قضائية يتابعون الأمر لكن لم يتم بعد فتح تحقيق رسمي فيه.
وأضاف المصدر القضائي لـ”رويترز”، أن بيطار أرسل خطابا إلى المدعي العام التمييزي فحواه “أن وفيق صفا قال إن الحزب سيزيحه من منصبه”.
وبيطار هو قاضي التحقيق الثاني الذي تعرقل القيادات السياسية النافذة في البلاد عمله، ويفتقر البلد إلى مساءلة المسؤولين بسبب انتشار الفساد الممنهج وأزمات الحكم والانهيار الاقتصادي.
ويحتج اللبنانيون من عدم محاسبة أي شخص بالمسؤولية عن الكارثة واتهموا النخبة السياسية بالتستر على من تسببوا في أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة.

روابط ذات صلة

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا حزب الله
قائد عسكري إيراني بارز: طهران شكلت 6 جيوش في الخارج تنتظر من يفكر بمحاربتها

قائد عسكري إيراني بارز: طهران شكلت 6 جيوش في الخارج تنتظر من يفكر بمحاربتها
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على “هاشمي” و “علي” لعلاقتهم بحزب الله والحرس الثوري 

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على “هاشمي” و “علي” لعلاقتهم بحزب الله والحرس الثوري 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*