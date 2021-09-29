رويترز.. حزب الله يهدد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بالعزل

المناطق - وكالات:

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن صحفية ومصدر قضائي لبنانيان لم تسمها أكدا أن مسؤولًا بارزًا في حزب الله الإرهابي اللبناني أبلغ قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق.

وقال المصدر القضائي، إن القاضي “طارق بيطار” ذكر تلك الرسالة في خطاب للمدعي العام التمييزي مشيرا إلى أن وزير العدل وجهات قضائية يتابعون الأمر لكن لم يتم بعد فتح تحقيق رسمي فيه.

وأضاف المصدر القضائي لـ”رويترز”، أن بيطار أرسل خطابا إلى المدعي العام التمييزي فحواه “أن وفيق صفا قال إن الحزب سيزيحه من منصبه”.

وبيطار هو قاضي التحقيق الثاني الذي تعرقل القيادات السياسية النافذة في البلاد عمله، ويفتقر البلد إلى مساءلة المسؤولين بسبب انتشار الفساد الممنهج وأزمات الحكم والانهيار الاقتصادي.

ويحتج اللبنانيون من عدم محاسبة أي شخص بالمسؤولية عن الكارثة واتهموا النخبة السياسية بالتستر على من تسببوا في أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة.